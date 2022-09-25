250 bin sosyal konut kampanyasında İstanbul öncelikli! 608 bin TL'lik 80-100 m2 daireler 2.280 TL'ye... Günler sonra çanlar susacak! TOKİ kontağı kapatıyor!

TOKİ konut satışında tarihi hamle! 81 ilde 2+1, 3+1 daireler günlük sigara parasına satılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. İsteyen daire için, isteyen arsa için, isteyen de iş yeri için başvuruda bulunabilecek. Başvuru ücreti hakkında da detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurularda 500 TL başvuru ücreti alınacak. İşte detaylar...