1999 öncesi 1999-2008 arası ve 2008 sonrası 3 ayrı MAAŞ HESABI! Şubat ayında hesaba... EYT'YE Stajyerlik ve çıraklık dahil edildi!

Staj süresi emeklilik kapsamına alınacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenlerden biri de bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili çalışma yapıldığını belirterek, "EYT çalışmamız bittiği zaman, bu soru da aydınlanmış olur" dedi. SGK ve Bağ-Kur kapsamında EYT bekleyenlerin prim gün sayıları içinse kritik bir detay ortaya çıktı. Ayrıca staj ve çıraklık sürelerinin de emeklilik kapsamına alınacağı öğrenildi. İşte EYT son dakika gelişmeleri...