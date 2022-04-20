RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! 9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! 9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

Bir hayli kurum ve devlet üniversite ve lise ve ortaokul öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Burs ödeme tutarları bu sene 468 lira - 9 bin lira arasında bulmaktadır. İşte öğrenci burs başvuru koşulları ve 2022 ödeme tutarları...

takvim.com.tr
20.04.2022 09:20 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:20
9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9, 12 ay boyunca karşılıksız ödeme yapılıyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler ise gerekli şartları merakla araştırmaya başladı. Burs ödeme tutarları ise 468 liradan başlayıp 9 bin lirayı bulmaktadır. Burs veren kurumların listesi haberimizde yer alıyor. İşte 2022 öğrencilere karşılıksız verilen burs ödemeleri...

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9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

İOKBS

İOKBS bursu zam gelmemiş haliyle 1 ayda bir yatırılmak şartıyla 468,54 TL'dir. Yeni eğitim döneminde burslara zam yapılması bekleniyor. Böylelikle rakamda değişiklik olabilir. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay yapılıyor.

9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

İOKBS, MEB tarafından düzenlenir. Bu sınav ile başarılı öğrencilerin desteklenmesi amaçlanır. Sınavda başarı gösteren adaylar, şartlar da uyduğu takdirde burs ya da yatılı eğitim alabilir. MEB her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı verir.

9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

KYK KREDİSİ VE BURSU

2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Başkan Erdoğan 2022 yılı ödemeleri için, "Burs ve kredileri lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." demişti.

9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

KYK KREDİ ALANLAR BURSA BAŞVURABİLİR Mİ?

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler KYK bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle krediden faydalanıyorsanız burstan faydalanma şansınız bulunmuyor.

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