Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! 9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...
Bir hayli kurum ve devlet üniversite ve lise ve ortaokul öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Burs ödeme tutarları bu sene 468 lira - 9 bin lira arasında bulmaktadır. İşte öğrenci burs başvuru koşulları ve 2022 ödeme tutarları...
468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9, 12 ay boyunca karşılıksız ödeme yapılıyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler ise gerekli şartları merakla araştırmaya başladı. Burs ödeme tutarları ise 468 liradan başlayıp 9 bin lirayı bulmaktadır. Burs veren kurumların listesi haberimizde yer alıyor. İşte 2022 öğrencilere karşılıksız verilen burs ödemeleri...
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
İOKBS, MEB tarafından düzenlenir. Bu sınav ile başarılı öğrencilerin desteklenmesi amaçlanır. Sınavda başarı gösteren adaylar, şartlar da uyduğu takdirde burs ya da yatılı eğitim alabilir. MEB her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı verir.
KYK KREDİ ALANLAR BURSA BAŞVURABİLİR Mİ?
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler KYK bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle krediden faydalanıyorsanız burstan faydalanma şansınız bulunmuyor.