RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 730 ile 1095 gün bekleme süresi kısalıyor! EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 7'li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

730 ile 1095 gün bekleme süresi kısalıyor! EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 7'li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

EYT çalışmaları milyonlarca emekli için büyük bir önem arz ediyor. 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsamın belirlenmesiyle birlikte 7'li formül masaya gelecek. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler için emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Son günlerde EYT için çeşitli formüller sık sık gündeme gelirken uzmanlar tarafından çalışmaların gidişatı hakkında ipuçları geldi. Peki, EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? İşte tüm merak edilenler!

20.04.2022 09:15 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:15
EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 730 ile 1095 gün kıstası açıklandı! EYT’de 7’li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

EYT çalışmaları milyonlarca emekli için büyük bir önem arz ediyor. 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsamın belirlenmesiyle birlikte 7'li formül masaya gelecek. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler için emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Son günlerde EYT için çeşitli formüller sık sık gündeme gelirken uzmanlar tarafından çalışmaların gidişatı hakkında ipuçları geldi. Peki, EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? İşte tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 730 ile 1095 gün kıstası açıklandı! EYT’de 7’li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

Mayıs'ta tamamlanması beklenen 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların ardından sıra EYT'lilere gelecek.

EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 730 ile 1095 gün kıstası açıklandı! EYT’de 7’li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor:

EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 730 ile 1095 gün kıstası açıklandı! EYT’de 7’li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

KISMİ EMEKLİLİK: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 730 ile 1095 gün kıstası açıklandı! EYT’de 7’li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.

SON DAKİKA