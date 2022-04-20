730 ile 1095 gün bekleme süresi kısalıyor! EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? 7'li adım atılıyor: 20-25 yıl kriteri, Avrupa modeli, yıpranma hakkı, yaş sınırı...

EYT çalışmaları milyonlarca emekli için büyük bir önem arz ediyor. 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsamın belirlenmesiyle birlikte 7'li formül masaya gelecek. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler için emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Son günlerde EYT için çeşitli formüller sık sık gündeme gelirken uzmanlar tarafından çalışmaların gidişatı hakkında ipuçları geldi. Peki, EYT çıkarsa kime kaç yaş faydası olacak? İşte tüm merak edilenler!