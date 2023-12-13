Tarım Kredi'de SON İNDİRİMLER! 13-15 Aralık 2023 fiyat listesi: Çaykur 69 TL, tereyağı 249 TL, bebe bisküvisi 54 TL, tost peyniri 159 TL...

Tarım Kredi Marketleri, 13-15 Aralık kataloğunu yayımladı. Tüketicilere her ay avantajlı alışveriş fırsatlarını sunan zincir marketleri yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Buna göre 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli indirimler arasında zeytinyağı, garnitür konservesi, biberiye turşusu, ayçiçek yağlı tonbalığı, bütün piliç, kasap sucuk, soyulmuş sosis, levrek, bohça mantı yer alıyor. İşte yeni Tarım Kredi indirimleri...