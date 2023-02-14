Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT'de platin kadroda! 2000'liye kısmi emeklilik!
EYT'nin ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar devam ederken AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti. Böylelikle EYT çalışmaları da o tarihte kaldığı yerden devam edecek. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İşte detaylar.
EYT son dakika gelişmeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT düzenlemesi için son duruma ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Öte yandan emekli olmayı bekleyen vatandaşlar yasa hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıların ilk etapta emekli edileceği düzenlemenin maddeleri komisyonda kabul edildi. Peki, EYT Meclis'ten geçti mi? EYT prim tablosu değişir mi? Kımsi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesindeki son durumla ilgili araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş depremleri ardından milli yas ilan edildi ve meclis görüşmeleri askıya alındı.
MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.
Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.
EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat'ta yapılacağını söyledi. Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.