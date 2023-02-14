Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! 2000’liye kısmi emeklilik!

MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.