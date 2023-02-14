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Haberler Ekonomi Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT'de platin kadroda! 2000'liye kısmi emeklilik!

Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT'de platin kadroda! 2000'liye kısmi emeklilik!

EYT'nin ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar devam ederken AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti. Böylelikle EYT çalışmaları da o tarihte kaldığı yerden devam edecek. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İşte detaylar.

takvim.com.tr
14.02.2023 10:22 - Son Güncelleme: 14.02.2023 10:22
Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! 2000’liye kısmi emeklilik!

EYT son dakika gelişmeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT düzenlemesi için son duruma ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Öte yandan emekli olmayı bekleyen vatandaşlar yasa hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıların ilk etapta emekli edileceği düzenlemenin maddeleri komisyonda kabul edildi. Peki, EYT Meclis'ten geçti mi? EYT prim tablosu değişir mi? Kımsi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! 2000’liye kısmi emeklilik!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesindeki son durumla ilgili araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş depremleri ardından milli yas ilan edildi ve meclis görüşmeleri askıya alındı.

Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! 2000’liye kısmi emeklilik!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.

Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! 2000’liye kısmi emeklilik!

MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Staj, İNTİBAK, kademeli emeklilik... 3600-5000-5975-7200 prim+1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! 2000’liye kısmi emeklilik!

EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat'ta yapılacağını söyledi. Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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