48'lisi 109,90! Ayçiçek yağı, patates... A101 13-17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! 12 üründe indirim az evvel başladı, güncellendi!
A101'in yeni kataloğu yayımlandı. Kataloğa bakanlar hemen A101 marketlerinin yolunu tutuyor. İndirimlerin 17 Şubat'ta sona ereceği açıklandı. 13-17 Şubat Haftanın Yıldızları kataloğunun yanı sıra, 16 Şubat itibariyle de Aldın Aldın kataloğundaki ürünler indirimli satılacak. Vatandaşlar yeni haftanın aktüel ürünlerini görmek için araştırmalara koyuldu. Peki bu hafta A101'de neler var neler? Torku Ayran 2,5 L38,50, Şahin Sucuk Dana Kangal Fermente 220 G 59,75'ten satılıyor. İşte A101 13-17 Şubat 2023 kataloğu tam listesi.
14.02.2023 09:16 - Son Güncelleme: 14.02.2023 09:16
Yeni hafta geldi ''A101'de bu hafta alışveriş yapanlar çok şanslı'' denildi! 12 üründe büyük indirim uygulanırken, son gün 17 Şubat 2023 olarak kaydedildi. Alışverişe başlayanlar kasaya gidince şoke olacak. A101'de bugünden itibaren geçerli indirimler arasında ayçiçek yağı, patates, ayran, ıslak havlu yer alıyor. BİM, ŞOK, Migros zannedenler yanıldı bu ürünler sadece A101'de bu fiyata satılıyor. Finish Quantum Max Limon Bulaşık Makinesi Tableti 48'lisi 109,90'a, patates 8,90' satılıyor. İşte 13-17 Şubat 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!