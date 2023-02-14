48’lisi 109,90! Ayçiçek yağı, patates... A101 13-17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! 12 üründe indirim az evvel başladı, güncellendi!

Yeni hafta geldi ''A101'de bu hafta alışveriş yapanlar çok şanslı'' denildi! 12 üründe büyük indirim uygulanırken, son gün 17 Şubat 2023 olarak kaydedildi. Alışverişe başlayanlar kasaya gidince şoke olacak. A101'de bugünden itibaren geçerli indirimler arasında ayçiçek yağı, patates, ayran, ıslak havlu yer alıyor. BİM, ŞOK, Migros zannedenler yanıldı bu ürünler sadece A101'de bu fiyata satılıyor. Finish Quantum Max Limon Bulaşık Makinesi Tableti 48'lisi 109,90'a, patates 8,90' satılıyor. İşte 13-17 Şubat 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!