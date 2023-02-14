Mart ayı Promosyon ÜCRET TABLOSU: Emekliye 9.000 TL ödeme! SSK, Bağkur, EYT'liye kefilsiz şartsız 3 günde yatıyor!

Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan alan emeklilere ödenen promosyon ücreti değişiklik gösteriyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, "Emekli maaşı banka promosyonları 2023" gibi aramalar yapıyor ve promosyon almak için e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını yapıyor.