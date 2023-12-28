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29 Aralık Tarım Kredi marketlerinde son indirimler başladı! Közlenmiş patlıcan 22,90 TL, pekin ördeği 139,90 TL, kıyma 103,90 TL'ye satışa çıktı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılbaşına özel dev indirimlerle dolu! Market alışverişini daha ekonomik hale getirmek amacıyla 31 Aralık 2023 tarihlerine kadar geçerli olacak özel indirimli ürünler kataloğunu yayımlandı. İşte, bu kampanya kapsamında sunulan bazı fırsatlar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:48
29 Aralık Tarım Kredi marketlerinde son indirimler başladı! Közlenmiş patlıcan 22,90 TL, pekin ördeği 139,90 TL, kıyma 103,90 TL’ye satışa çıktı 1

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden bu hafta alışveriş yapan müşteriler, birçok temel ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayabilecek. Bu fırsatlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında alışveriş yapmayı düşünenler, kampanya detaylarını inceleyerek bütçelerine uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla temin edebilirler. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde?

29 Aralık Tarım Kredi marketlerinde son indirimler başladı! Közlenmiş patlıcan 22,90 TL, pekin ördeği 139,90 TL, kıyma 103,90 TL’ye satışa çıktı 2

TARIM KREDİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri şöyle;

29 Aralık Tarım Kredi marketlerinde son indirimler başladı! Közlenmiş patlıcan 22,90 TL, pekin ördeği 139,90 TL, kıyma 103,90 TL’ye satışa çıktı 3

Kuzuoğlu dilim somon fleto 134,90 TL

Üçlü priz 129,90 TL

Frenchpress 59,90 TL

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