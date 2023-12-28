29 Aralık Tarım Kredi marketlerinde son indirimler başladı! Közlenmiş patlıcan 22,90 TL, pekin ördeği 139,90 TL, kıyma 103,90 TL'ye satışa çıktı

1

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden bu hafta alışveriş yapan müşteriler, birçok temel ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayabilecek. Bu fırsatlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında alışveriş yapmayı düşünenler, kampanya detaylarını inceleyerek bütçelerine uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla temin edebilirler. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde?