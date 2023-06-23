Staj çıraklık sigortası olana SGK tablosu geldi! 2000 s. erken emeklilik için yeşil ışık yakıldı! Kısa vadeli sigorta kolu için EYT primine dikkat! 1 yıllık sürenin tamamı...
EYT'nin ardından milyonlarca kişiye emeklilik kapısı ardına kadar açıldı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın göreve gelmesiyle beraber staj ve çıraklık sigortası olanlar yeni müjdeyi beklemeye başladı. Erken emeklilik düzenlemesi için hazırlıklar gündeme geldi. Hükümet kanadından çıraklık için yeşil ışık yakılmıştı. Çıraklığını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar, borçlanma yaparak sigorta başlangıcını çıraklık tarihi yapabilecek. Peki, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Kimler erken emekli olabilecek? Staj ve çıraklık EYT'de geçerli olacak mı? İşte tüm detaylı bilgiler haberimizde...
Çıraklık için yeni yol haritası şekillendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Işıkhan'ın gelmesinden sonra EYT staj ve çıraklık mağdurları için yeni çalışmaların yapılması bekleniyor. Fakat bu çalışmayla çıraklık sigortası olanlar kapsama alınacak. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar staj ve çıraklık mağdurları emekli olabilecek mi? Kimler emekli olacak? İşte detaylar...
STAJ SÜRESİ EYT'YE DAHİL Mİ?
Birçok kişi EYT düzenlemesinde stajda geçen sürelerin emeklilikte sayılıp sayılmayacağını bekliyordu.
Ancak düzenleme staj mağdurlarını kapsamıyor. Yani, EYT düzenlemesi staj ve çıraklık sigortasını kapsamıyor.
KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?
Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.