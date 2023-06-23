Staj çıraklık sigortası olana SGK tablosu geldi! 2000 s. erken emeklilik için yeşil ışık yakıldı! Kısa vadeli sigorta kolu için EYT primine dikkat! 1 yıllık sürenin tamamı...

KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?

Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.