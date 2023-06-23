SSK, Bağkur'luya %34 referansla zam tablosu şekillendi! 7.500, 8.000 TL alanlara 10.500 TL çıplak maaş! MB'den son veri açıklandı! Temmuz enflasyon farkı, Refah, İntibak zammı...
Asgari ücrete yapılan %34 oranındaki ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere çevrildi. Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarken, emeklilere de refah payı için asgari ücret ve kamu işçi zamları referans alınacak. Bu kapsamda gözler Başkan Erdoğan'a çevrilirken, 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı bekleniyor. Öte yandan Merkez'den gelen son anket sonucu emekli ve memur zammı için yeni hesaplamaları ortaya çıkardı. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar kaç TL zam alacak? Emekliye intibak artışı yapılacak mı? İşte zamlı yeni maaş tablosu haberimizde...
Temmuz ayı için geri sayım sona eriyor. Asgari ücret sonrası gözler emekli ve memurlara yapılacak zamma çevrildi. Bu kapsamda asgari ücret için belirlenen oranın referans alınması bekleniyor. Peki, en düşük emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? EYT'lilerin maaşları ne kadar zamlanacak? İşte tüm merak edilenler ve hesaplamalar haberimizde...
Kurban Bayramı'nın ardından gündem yeni torba yasa tasarısı olacak. Memurlara, emeklilere ek iyileştirmeler ve asgari ücrete destek hayata geçirilecek. Düzenleme için süreç 5 Temmuz'da başlayacak.
Zam oranlarına eklenecek refah payı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, müjdenin duyurulmasının ardından düzenlemeler Meclis'e sevk edilecek.
İLK MADDE MEMURLARA
Torba yasa tasarısında yer alacak düzenlemelerden ilki memurlar için olacak. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek düzenleme yapılacak.