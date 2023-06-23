SSK, Bağkur’luya %34 referansla zam tablosu şekillendi! 7.500, 8.000 TL alanlara 10.500 TL çıplak maaş! MB’den son veri açıklandı! Temmuz enflasyon farkı, Refah, İntibak zammı...

Temmuz ayı için geri sayım sona eriyor. Asgari ücret sonrası gözler emekli ve memurlara yapılacak zamma çevrildi. Bu kapsamda asgari ücret için belirlenen oranın referans alınması bekleniyor. Peki, en düşük emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? EYT'lilerin maaşları ne kadar zamlanacak? İşte tüm merak edilenler ve hesaplamalar haberimizde...