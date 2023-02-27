3600-5000 prim+ 99 öncesi sigortalılar 10-15-20-25 yılla EYT masasına oturacak!

EYT yasası için geri sayım bu hafta sona eriyor. Salı günü toplanacak Meclis'in ana gündeminde 2 önemli düzenleme var. Yapılandırma yasasıyla beraber borçlar silinirken EYT'liler ise emekli olacak. Çıkacak yapılandırma yasası EYT'lilere de kolaylık sağlayacak. Öte yandan çalışmaya devam eden EYT'lilerin net ücreti prim farkı sebebiyle artacak. Örneğin asgari ücretli emeklide artış 638 TL'ye çıkacak. Peki, 3600 kısmi emeklilik şartları EYT'de geçerli olacak mı? EYT'liler başvurularını ne zaman yapacak? Staj sigortası geçerli olacak mı? İşte tüm detaylarıyla merak edilenler.