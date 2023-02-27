Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur'luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı!
Emekli ve memurlara Ocak ayında zam artışı sağlandı. Öte yandan emekli ve memurlar Temmuz'da ne kadar maaş artışı yaşayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, memura emekliye ek zam yapılacak mı? Temmuz'da emekli ve memura kaç TL zam yapılacak? İşte detaylar.
27.02.2023 13:30 - Son Güncelleme: 27.02.2023 13:30
Ocak ayında emekli ve memurlar %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler 2. zam için Temmuz ayına çevrildi. Henüz erken olsa da şimdiden uzmanlar maaş hesaplamalarını yapmaya başladı. Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcı anketindeki enflasyon beklentisi 0,31 puan artarak 30,75 olarak duyuruldu. Peki, emekli memur Temmuz zammı kaç TL olacak? Emekliye memura ek zam gelecek mi? İntibak yasası çıkacak mı? İşte son maaşlar ve oranlar haberimizde...