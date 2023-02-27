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Haberler Ekonomi Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur'luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı!

Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur'luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı!

Emekli ve memurlara Ocak ayında zam artışı sağlandı. Öte yandan emekli ve memurlar Temmuz'da ne kadar maaş artışı yaşayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, memura emekliye ek zam yapılacak mı? Temmuz'da emekli ve memura kaç TL zam yapılacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr
27.02.2023 13:30 - Son Güncelleme: 27.02.2023 13:30
Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur’luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı! 5.500, 6.000, 7.000 TL aylık alanlar...

Ocak ayında emekli ve memurlar %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler 2. zam için Temmuz ayına çevrildi. Henüz erken olsa da şimdiden uzmanlar maaş hesaplamalarını yapmaya başladı. Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcı anketindeki enflasyon beklentisi 0,31 puan artarak 30,75 olarak duyuruldu. Peki, emekli memur Temmuz zammı kaç TL olacak? Emekliye memura ek zam gelecek mi? İntibak yasası çıkacak mı? İşte son maaşlar ve oranlar haberimizde...

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Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur’luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı! 5.500, 6.000, 7.000 TL aylık alanlar...

Gelecek 12 ay için enflasyon yüzde 30,75 olacağı öngörüsü yapılsa da daha ocak ayında 6.65 oranında gelen enflasyon, bu oranın aşılacağının işareti kabul ediliyor.

Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur’luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı! 5.500, 6.000, 7.000 TL aylık alanlar...

Şu ana kadar 2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ayının enflasyon oranı açıklandı.

Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur’luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı! 5.500, 6.000, 7.000 TL aylık alanlar...

Bu bir aylık oran 6.65. Öte yandan bu artışa rağmen TCMB'nin şubat ayı piyasa katılımcı anketindeki enflasyon beklentisi 0,31 puan artarak 30,75 olarak gösterildi.

Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! SSK, Bağkur’luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı! 5.500, 6.000, 7.000 TL aylık alanlar...

Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65 çıkmasının ardından sıradaki 5 ayın enflasyon oranlarını bekliyor.

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