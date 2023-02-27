32 ilde KPSS'siz, sınavsız işe girecekler! 9.995 TL maaşla özel sektöre, kamuya, okula, hastaneye, bankaya... İŞKUR düdüğü çaldı alımlar başladı!
Şubat ayı TYP'li, TYP'siz alımlar az evvel başladı. İster geçici, ister sürekli; iş arayanlar hemen işe girecek! İstediğiniz ilana şuan başvuru yapabilirsiniz! Duyuru Türkiye İş Kurumu'ndan geldi. Montaj, tekniker, güvenlik görevlisi, sekter daha aklınıza gelebilecek bir çok meslekte alım yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar işe başlayabilecek. Size uygun iş ilanını görüntüleyebilirsiniz! Tek tıkla hemen başvuru detaylarını öğrenin. İşte Şubat 2023 İŞKUR iş ilanlarının tümü...
İŞKUR yeni ilanlarını jet hızıyla yayımladı. Personel, işçi, memur alımları başladı. 3.238'i temizlik görevlisi olmak üzere, güvenlik görevlisi, sekterer, danışma personeli, zabıta, bekçi ve daha bir çok ünvanda alımlar yapılacak. 81 ilden başvuru yapmak mümkün! İŞKUR ile en az 8.500 TL maaşla bankada, okulda, özel sektör ve kamuda, hastanede çalışmak isteyenler buraya! Başvuru şartlarını taşıyan hemen şimdi başvurabiliyor. Sadece online başvuru alınırken, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları için ayrı ayrı alımlar yapılıyor. İşte detaylar...
İŞKUR İLE İŞE GİRMEK ÇOK KOLAY!
İş arayanlar, kariyer yapmak isteyenler dikkat! İŞKUR yeni iş ilanlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kadın ve erkek yüzlerce personel alımı yapılacak. İlkokul mezunları için ayrı, lisans mezunları için ayrı ayrı ilanlar bulunuyor. Kendinize uygun iş ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARININ TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR ÜZERİNDEN EN AZ İLKOKUL MEZUNU 3.238 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI!
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI