32 ilde KPSS'siz, sınavsız işe girecekler! 9.995 TL maaşla özel sektöre, kamuya, okula, hastaneye, bankaya... İŞKUR düdüğü çaldı alımlar başladı!

İŞKUR yeni ilanlarını jet hızıyla yayımladı. Personel, işçi, memur alımları başladı. 3.238'i temizlik görevlisi olmak üzere, güvenlik görevlisi, sekterer, danışma personeli, zabıta, bekçi ve daha bir çok ünvanda alımlar yapılacak. 81 ilden başvuru yapmak mümkün! İŞKUR ile en az 8.500 TL maaşla bankada, okulda, özel sektör ve kamuda, hastanede çalışmak isteyenler buraya! Başvuru şartlarını taşıyan hemen şimdi başvurabiliyor. Sadece online başvuru alınırken, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları için ayrı ayrı alımlar yapılıyor. İşte detaylar...