Ocak ayından itibaren emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artışa geçti. Maaşlarının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarına yansımış olarak görecek. Böylelikle maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Aynı zamanda emeklilerin ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor. Peki, emekli maaşları kaç TL oldu 2023? Emekliye ek zam mı geldi? İşte Ocak ayı güncel zamlı maaş tablosu!

Ocak ayıyla birlikte emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de arttı.

Maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek...Milyonlarca emekli, dul ve yetim için Ocak zam ayı oldu.

Zam oranı enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.47, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a yükseltildi.

Taban aylık da ek ödeme dahil 5 bin 500 liraya yapıldı.

Emekliler, dul ve yetimler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı aylığın yüzde 4'ü, belirli tutarın altındakilerde ise yüzde 5'i oranında oluyor.Yani aylıkların yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor.

Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor.

Böylece emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Emeklilerin ek ödeme hesabı çıplak maaş üzerinden yapılıyor.Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme yatırılıyordu. Bu emeklinin eline 10 bin 400 lira geçiyordu.

Bu emeklinin Ocak maaşı yüzde 30 artışla 13 bin liraya yükselirken, ek ödemesi de 520 liraya çıktı.

Emeklinin hesabına bu ay 13 bin 520 lira yatırılacak.

YÜZDE 5 SINIRI ARTTI

Bu ay yeni maaşlar üzerinden hesaplandığı için ek ödeme tutarları artarken, yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da 3 bin 128 liradan 4 bin 66 lira 95 kuruşa yükseldi.Maaşı 4 bin 66 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alabilecek.

EMEKLİ DOKTORA 11.275 TL İLAVE ÖDEME

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar bu ay bir zammı da ilave ödemelerinde görecek.Maaşlarla birlikte her ay verilen ilave ödemeye de Ocak zammı geldi.Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla uzman olmayan doktorların ilave ödemesi 6 bin 672 liradan 8 bin 673 liraya, uzmanlarda 8 bin 673 liradan 11 bin 275 liraya ulaştı.İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanıyor.Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.

Bu ödemenin hesabında kullanılan gösterge geçen yıl yapılan düzenlemeyle uzman olmayan doktorlarda 13.000'den 20.000'e, uzman doktorlarda 17.000'den 26.000'e yükseltilmişti.

NASIL GÖRÜLÜYOR?

Ek ödeme tutarını e-Devlet'ten SGK bölümüne girip emekli maaşınızı seçtiğinizde görebilirsiniz.. Burada net maaş ve ek ödeme olarak iki ayrı rakam ortaya çıkıyor. Bunlar toplanarak bankaya yatırılıyor.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

SSK EMEKLİLERİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9

Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 7

Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 5

Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3

Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 1

Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 6

Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 4

Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı:

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4

Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0

Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI VAR MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.