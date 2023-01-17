17 Ocak BUGÜN 4A SSK maaşları YATTI MI? Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak? SSK-Bağkur emeklileri zamlı maaş hesaplama ve ödeme takvimi 2023!

Milyonlarca vatandaş 2023 Ocak ayında maaşların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konuyla ilgil açıklama geldi ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı duyuruldu. Yeni yılda emeklilerin alacağı zam oranı % 30 olarak duyuruldu. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından 2023 Ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını merak eden milyonlarca emekli, hesaplama işlemlerine başladı. Peki, SSK-Bağkur emeklileri zamlı maaşları ne kadar oldu? 17 Ocak 4A SSK maaşları YATTI MI? Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar hangi gün maaş alacak? İşte detaylar!