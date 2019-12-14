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Başkan Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

Dar gelirli aileleri yuva sahibi yapmak için Başkan Erdoğan tarafından müjdelenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi", vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı. Hükümet dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut yapacak. Vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 20 yıl vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Müjdeli haberin ardından on binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. En sık sorulan ise "Hangi ilçelerde yapılacak?" sorusu oldu. Projenin hangi ilçelerde yapılacağı netleşti. İşte o ilçeler...

14.12.2019 08:48 - Son Güncelleme: 14.12.2019 09:54
Başkan Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde yapılacak "100 Bin Sosyal Konut Projesi", tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yarattı.

Başkan Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı projede vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de söz konusu konutların hangi ilçelerde yapılacağı oldu.

Başkan Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

17.3 milyar TL'lik yatırımla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak ve ülke genelinde binlerce dar gelirli aileyi yuva sahibi yapacak projenin hayata geçirileceği ilçelerden bir bölümü netlik kazanmaya başladı.

Başkan Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

BAŞKENT'TE ÜÇ İLÇE
Toplam 4 bin konut yapılacak Başkent Ankara'da 3 ilçedeki bazı projeler belirlendi.

Başkan Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

Ankara'nın Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde 2 bin 300 konut, Beypazarı'nda 500 konut, Nallıhan'da ise 200 konut yapılacağı öğrenildi.

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