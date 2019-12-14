Başkan Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri
Dar gelirli aileleri yuva sahibi yapmak için Başkan Erdoğan tarafından müjdelenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi", vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı. Hükümet dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut yapacak. Vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 20 yıl vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Müjdeli haberin ardından on binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. En sık sorulan ise "Hangi ilçelerde yapılacak?" sorusu oldu. Projenin hangi ilçelerde yapılacağı netleşti. İşte o ilçeler...
14.12.2019 08:48
- Son Güncelleme: 14.12.2019 09:54
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