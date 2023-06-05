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Haberler Ekonomi SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

EYT düzenlemesini kıl payı kaçan vatandaşlar için yeni bir düzenleme bekleniyor. Yeni kabine ve Meclis oluşumunun ardından çalışmalar başlatılıyor. Özellikle kadınlar için prim gün sayısında büyük esneklikler sağlanması planlanıyor. Kadınların doğurdukları her çocuk için prim günleri indirimi yapılacak. Ayrıca esnafların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Öte yandan kısmi emeklilik için yaş şartının esnetilmesi konuşuluyor. Peki, kısmi emeklilik şartları ne olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.06.2023 19:46 - Son Güncelleme: 05.06.2023 19:46
SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

EYT yasasının kapsam dışında kalan ve kıl payıyla yetinmek zorunda kalanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi: Kısmi emeklilik! Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...

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SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

Bu yeniliklerle emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşan vatandaşlar, mevcut kanunlarla erkenden emekli olma fırsatı yakalayabilecekler.

SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

Kısmi emeklilik, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, çalışma hayatında 15 yılı veya 3 bin 600 günü dolduran kişilere verilen bir haktır.

SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

Kadınlar için kısmi emeklilik yaş şartı 58 iken, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir.

SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

Ancak yaş aralığı, sigorta başlangıcının 2000 yılından önce veya sonra olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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