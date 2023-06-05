SSK’lı ve BağKur’lulara 3600 gün müjdesi netleşti! EYT’de kısmi emeklilik için kesin tablo: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...
EYT düzenlemesini kıl payı kaçan vatandaşlar için yeni bir düzenleme bekleniyor. Yeni kabine ve Meclis oluşumunun ardından çalışmalar başlatılıyor. Özellikle kadınlar için prim gün sayısında büyük esneklikler sağlanması planlanıyor. Kadınların doğurdukları her çocuk için prim günleri indirimi yapılacak. Ayrıca esnafların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Öte yandan kısmi emeklilik için yaş şartının esnetilmesi konuşuluyor. Peki, kısmi emeklilik şartları ne olacak? İşte detaylar...
05.06.2023 19:46 - Son Güncelleme: 05.06.2023 19:46
EYT yasasının kapsam dışında kalan ve kıl payıyla yetinmek zorunda kalanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi: Kısmi emeklilik! Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...
Kısmi emeklilik, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, çalışma hayatında 15 yılı veya 3 bin 600 günü dolduran kişilere verilen bir haktır.