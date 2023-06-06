6 HAZİRAN APPLE ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2023 | iPhone 14, AirPods, iPad Pro, Apple Watch GÜNCEL ZAMLI FİYATLARI! Apple Türkiye zammı ne kadar?
Apple Türkiye 2 hafta önce yapmış olduğu zam sonrasında 5 Haziran 2023 itibarıyla yeni bir zam daha yaptı. Peki, iPhone 14, AirPods, iPad Pro, Apple Watch fiyatları kaç TL oldu? Apple Türkiye zammı ne kadar? İşte detaylar...
06.06.2023 07:55 - Son Güncelleme: 06.06.2023 07:56
Apple zamlı fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Apple'ın bu akşam düzenlediği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını görücüye çıkardığı WWDC 23 etkinliğinin ardından Türkiye fiyatlarının zamlanması büyük ilgi çekti. İşte 6 Haziran 2023 Apple zamlı fiyatlar...
iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI
iPhone 14 Pro Max 128 GB
Eski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB
Eski fiyatı: 52.799 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB
Eski fiyatı: 58.399 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB
Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 67.999 TL