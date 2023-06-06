6 HAZİRAN APPLE ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2023 | iPhone 14, AirPods, iPad Pro, Apple Watch GÜNCEL ZAMLI FİYATLARI! Apple Türkiye zammı ne kadar?

Apple zamlı fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Apple'ın bu akşam düzenlediği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını görücüye çıkardığı WWDC 23 etkinliğinin ardından Türkiye fiyatlarının zamlanması büyük ilgi çekti. İşte 6 Haziran 2023 Apple zamlı fiyatlar...