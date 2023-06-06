EYT ile başlangıç 8 ay geri çekiliyor! İşe girişi 99-2000-2003-2005-2008 olanlara müjde! 900 gün prim, yaş şartı yok! Tam tamına 5 yıl erken emeklilik! O tarihte...

Emeklilik için farklı durumlar ve koşullar bulunmaktadır, özellikle meslek grupları ve sigorta seçenekleri göz önüne alınarak değişiklik gösterir. Erken emeklilik için gereken prim gün sayısı da hesaplamalarda önemli bir faktördür ve bu sayı, 6 ay ile 6 yıl arasında değişebilir. Özellikle 1999, 2000 ve 2008 doğumlu kişilerin erken emeklilik hakkı merak ediliyor. Bağkur'lular için yapılacak yeni reformla birlikte 5 yıl erken emeklilik sağlanacak. Peki, kimler yararlanacak? İşte adım adım emekli olma şartları...