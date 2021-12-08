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Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün bugün! ABD Kongresi'nde kripto paranın kaderi belli olacak. Kripto para şirketlerinin yöneticileri ABD Kongresi'nden katı kurallar belirlememesi isteyecekler. Kuralların sert olması halinde kripto para piyasasının yer altına çekilebileceğini öne sürecekler.

08.12.2021 08:37 - Son Güncelleme: 08.12.2021 08:37
Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi’nde kaderi belirlenecek

Kripto paraların finansal bir değere ulaşmasının ardından bazı ülkeler kurallar getirmeye başladı. El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak kabul ederken diğer ülkelerin tutumları ise sert olmaya başladı.

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Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi’nde kaderi belirlenecek

Avrupa ve ABD tarafında kripto paralara karşı sert tutum içine girilmesine yönelik beklentiler artmaya başladı.

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi’nde kaderi belirlenecek

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE KONUŞACAKLAR
Tüm dünyada önde gelen 6 Kripto Para şirketinin yöneticileri bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısına katılıp kripto para dünyasına ilişkin görüşlerini sunacaklar.

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi’nde kaderi belirlenecek

Bugün saat 18:00'da başlayacak olan toplantıda kripto para şirketlerinin yöneticileri, Kongre'den dijital varlılar konusunda kuralların temkinli konulmasını isteyecekler. Aksi takdirde kripto paraların yer altına çekileceği ve ABD dışına çıkacağı vurgusunu da yapacak.

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi’nde kaderi belirlenecek

Coinbase CEO'su Alesia Haas, toplantı öncesinde sunumunu basınla paylaştı. Haas "Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir duru, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter" dedi.

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