Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek
Kripto parada kritik gün bugün! ABD Kongresi'nde kripto paranın kaderi belli olacak. Kripto para şirketlerinin yöneticileri ABD Kongresi'nden katı kurallar belirlememesi isteyecekler. Kuralların sert olması halinde kripto para piyasasının yer altına çekilebileceğini öne sürecekler.
08.12.2021 08:37
- Son Güncelleme: 08.12.2021 08:37
Coinbase CEO'su Alesia Haas, toplantı öncesinde sunumunu basınla paylaştı. Haas "Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir duru, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter" dedi.