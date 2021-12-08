Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi’nde kaderi belirlenecek

Coinbase CEO'su Alesia Haas, toplantı öncesinde sunumunu basınla paylaştı. Haas "Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir duru, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter" dedi.