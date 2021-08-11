A101'de züccadiye ve teknoloji ürünlerinde çılgın indirimler! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla her telden fırsatlar!
A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğundaki yeni indirimler dikkatleri üzerine çekti. Kampanyaları kaçırmak istemeyenler ise fiyat listesini araştırmaya başladı. Gamerların beğeneceği pek çok indirimin yer aldığı kataloğda Paşabahçe Kavanoz 10'lu Shrinkli, Polosmart yüz temizleme seti, Aprilla burun kulak kılı kesme makinesi, Samsung Cyclone süpürge, Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi, Regal 3 çekmeceli dondurucu, Arzum Strarry el blenderı, Samsung Cyclone süpürge ve Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık ürünleri merak ediliyor. Fırsatlar yarın sabahın ilk saatleriyle birlikte raflarda yer alacak ve yoğun ilgi görecek.
11.08.2021 17:33
- Son Güncelleme: 11.08.2021 17:39
A101'de züccadiye ve teknoloji ürünlerinde çılgın indirimler! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla her telden fırsat var. A101'de bu hafta ONVO Ultra HD Android Smart LED TV, Huawei Y5 2019 akıllı telefon, Regal 3 çekmeceli dondurucu, Seg 9 kilogram çamaşır makinesi, Arzum Strarry el blenderı, Samsung Cyclone süpürge, Arzum Violet epilasyon aleti, Polosmart yüz temizleme seti, Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi, Aprilla burun kulak kılı kesme makinesi, Piranha büyük boy oyuncu mousepad, Piranha bluetooth nostalji pikap, Paşabahçe 8'li kapaklı cam kavanoz, Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık, LAV Keops cam bardak, Crops çocuk terlik çeşitleri dikkat çekecek.