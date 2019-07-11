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SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi! Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi. Peki hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

11.07.2019 07:47 - Son Güncelleme: 11.07.2019 07:47
SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi! Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Temmuzla birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamlarına enflasyon farkı da eklendi.

SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi! Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Temmuzdaki maaş artışları birçok hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu.

SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi! Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatı tavanları yükseltildi.

SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi! Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

10 YILDA 3.622 TL AVANTAJ
Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor.

SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi! Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor.

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