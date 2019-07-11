SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi! Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?
Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi. Peki hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
11.07.2019 07:47
- Son Güncelleme: 11.07.2019 07:47
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