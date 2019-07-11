Kadınlara evlenme tazminatı! İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

BAŞVURU SÜRESİNE DİKKAT EDİN

Yasamız bazı özel durumlarda sigortalılara istifa halinde de kıdem tazminatı alma hakkı tanıyor. Emeklilik, askerlik, 15 yıl 3600 gün şartı gibi... Kadınlar için ise özel olarak evlilik ile işten ayrılma hakkı bulunuyor. Evlendikten sonra 1 yıl içinde istifa eden kadın sigortalılar, kıdem tazminatını alabiliyor. Bu hak sadece kadın çalışanlara tanınmış bir hak. Kadın çalışan evlilik akdinin yani nikahın yapılmasından sonra 1 yıl içerisinde işverene başvurduğunda, her çalıştığı yıl için 30 günlük brüt ücreti kıdem tazminatı olarak alabiliyor. Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Burada kadının evlilikten sonraki gün başvurması ile 11 ay sonrasında başvurması arasında bir fark yok. Tek şart, 1 yılın geçmemiş olması.



