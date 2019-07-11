Kadınlara evlenme tazminatı! İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...
Evlenen kadınlar 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatını alabiliyor. Burada hak kaybı yaşamamak için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yeni evli bayanlar istifa ederse kıdem tazminatı alır mı? Dilekçe yazarken neye dikkat etmek gerekir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
BAŞVURU SÜRESİNE DİKKAT EDİN
Yasamız bazı özel durumlarda sigortalılara istifa halinde de kıdem tazminatı alma hakkı tanıyor. Emeklilik, askerlik, 15 yıl 3600 gün şartı gibi... Kadınlar için ise özel olarak evlilik ile işten ayrılma hakkı bulunuyor. Evlendikten sonra 1 yıl içinde istifa eden kadın sigortalılar, kıdem tazminatını alabiliyor. Bu hak sadece kadın çalışanlara tanınmış bir hak. Kadın çalışan evlilik akdinin yani nikahın yapılmasından sonra 1 yıl içerisinde işverene başvurduğunda, her çalıştığı yıl için 30 günlük brüt ücreti kıdem tazminatı olarak alabiliyor. Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Burada kadının evlilikten sonraki gün başvurması ile 11 ay sonrasında başvurması arasında bir fark yok. Tek şart, 1 yılın geçmemiş olması.
DİLEKÇE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Burada yazacağınız istifa dilekçesi önemlidir. Bu dilekçede işten ayrılma gerekçesinin 'evlilik' olduğunu açıkça belirtmeniz ve evlilik cüzdanını dilekçeye eklemeniz gerekmektedir. Benim tavsiyem, bu dilekçelerin noter vasıtasıyla gönderilmesidir. Böylece hem işinizi sağlama alırsınız hem de işverenin tazminat ödememesi gibi bir durum olursa yargı yoluna başvururken delil olarak kullanırsınız. Kadın çalışanın kıdem tazminatını alıp işten ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmasında sakınca bulunmamaktadır. O yüzden yasanın size tanımış olduğu bu hakkı kullandıktan sonra bir başka yerde çalışmaya devam edebilirsiniz.
24 MAAŞ ÇEYİZ PARASI
Devlet, çalışmayan yetim kız çocukları için de evlendiklerinde çeyiz parasını devreye alıyor. Uygulama ile babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri taktirde 2 yıllık maaşı yani 24 adet aylığı peşin olarak alıyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor. Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle SGK'ya yazılı olarak müracaat etmek şart. Bunu yapmazsanız SGK kendiliğinden ödeme yapmıyor.