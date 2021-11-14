SSK'lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT'liye maaş hesabı
SSK'lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek.
14.11.2021 16:39
- Son Güncelleme: 14.11.2021 16:39
Kapsama girecekler belirlenip emeklilik için formüller masaya yatırılacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar sadece SSK'lı değil Bağ- Kur ve Emekli Sandığı mensupları da olduğu için tespitler buna göre yapılacak.