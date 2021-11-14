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Haberler Ekonomi SSK'lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT'liye maaş hesabı

SSK'lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT'liye maaş hesabı

SSK'lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek.

14.11.2021 16:39 - Son Güncelleme: 14.11.2021 16:39
SSK’lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT’liye maaş hesabı

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Kapsamlı bir çalışma yapılarak hak sahipleri tespit edilecek.

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SSK’lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT’liye maaş hesabı

Bu aşamada tüm sigortalıların dosyaları tek tek incelenerek hak sahibi olup olmadıkları tespit edilecek.

SSK’lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT’liye maaş hesabı

KAPSAM ÖNEMLİ

SSK’lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT’liye maaş hesabı

Kapsama girecekler belirlenip emeklilik için formüller masaya yatırılacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar sadece SSK'lı değil Bağ- Kur ve Emekli Sandığı mensupları da olduğu için tespitler buna göre yapılacak.

SSK’lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT ile sevinçten havaya uçacak! EYT’liye maaş hesabı

Bu arada maliyet hesabı da çıkartılarak karar aşamasına getirilecek.

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