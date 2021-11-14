EYT Emeklilikte yaşa takılanlar çalışması için bu tarihe odaklanıldı! En az 1050 gün avantaj sağlar! Yıl ve primi dolan herkes...

EYT ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından EYT ile ilgili bir açıklama gelip gelmediği merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaların ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konuların başında yer alıyor ve 5 formülün öne çıktığı bildiriliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. 2022 yılında EYT ile ilgili detaylar merak konusu olacak.