Asgari ücrette artış için geri sayım başladı! İşçi ve işverenlerden kritik mesaj

Gelişmiş ülke ekonomilerinin bile yüksek enflasyon kıskacına girdiğine dikkat çeken Koç, şunları kaydetti: "Çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz. Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli ve adil bir asgari ücretin belirlenmesine katkı sunmak."