Asgari ücrette artış için geri sayım başladı! İşçi ve işverenlerden kritik mesaj
Milyonlar gözünü asgari ücrete gelecek olan zam orarına çevirdi. Yeni gelecek olan asgari ücret zammında işçiler "İşveren cömert olmalı, geçim ücreti istiyoruz." mesajını verirken, işverenler "Hedefimiz dengeli ve adil bir asgari ücret belirlemek." mesajını verdi. İşte yeni asgari ücret tahminleri...
Milyonları ilgilendiren asgari ücret komisyonu toplantısı için geri sayım sürerken, hem işveren hem de işçi sendikaları çalışmalarına hız verdi.
Sürecin en önemli paydaşlarından TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç, SABAH'a yaptığı açıklamada "İki aydır işveren, işletmeler ve çalışanların nabzını tutmaya çalışıyoruz. Mevcut istatistikler doğrultusunda yol haritamızı belirliyoruz. Komisyonun ilk toplantısında taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Yüzbinlerce üyesiyle işgücü sendikaları içinde önemli bir konuma sahip olan Hak-İş'in Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Günümüz koşullarında çalışanların asgari değil, geçim ücretine ihtiyacı var. Bu ülkeden kazanan iş insanlarının bunu göz önünde bulundurarak, daha cömert davranmalarını istiyoruz" çağrısında bulundu.
Gelişmiş ülke ekonomilerinin bile yüksek enflasyon kıskacına girdiğine dikkat çeken Koç, şunları kaydetti: "Çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz. Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli ve adil bir asgari ücretin belirlenmesine katkı sunmak."