Ramazan Bayramı müjdesi geldi! Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tarımsal destek ödemelerinde sona geliniyor. Bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra ödemeler yatmaya başlamıştı. T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için ise bir süredir ödeme yapılması bekleniyordu. Güzel haber geldi. Hesaplarınızı kontrol edin. İşte son dakika gelişmenin detayları...