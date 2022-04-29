RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ramazan Bayramı müjdesi geldi! Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

Ramazan Bayramı müjdesi geldi! Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tarımsal destek ödemelerinde sona geliniyor. Bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra ödemeler yatmaya başlamıştı. T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için ise bir süredir ödeme yapılması bekleniyordu. Güzel haber geldi. Hesaplarınızı kontrol edin. İşte son dakika gelişmenin detayları...

29.04.2022 10:49 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:51
Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ramazan müjdesi geldi! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tarımsal destek ödemelerinde sona geliniyor. Bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra ödemeler yatmaya başlamıştı. T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için ise bir süredir ödeme yapılması bekleniyordu. Güzel haber geldi. Hesaplarınızı kontrol edin. İşte son dakika gelişmenin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ramazan müjdesi geldi! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

ÖDEMELERİN YATMASINA SAATLER KALDI!

Tarımsal destek ödemelerinin son halkası 29 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tarımsal destek ödemelerinin başladığını müjdelemişti.

Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ramazan müjdesi geldi! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra ödemeler yapılmaya başlandı.

Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ramazan müjdesi geldi! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

AÇIKLAMA GELDİ!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesabına aktarılacağını ifade etti.

Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ramazan müjdesi geldi! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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