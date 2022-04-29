Ramazan Bayramı müjdesi geldi! Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tarımsal destek ödemelerinde sona geliniyor. Bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra ödemeler yatmaya başlamıştı. T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için ise bir süredir ödeme yapılması bekleniyordu. Güzel haber geldi. Hesaplarınızı kontrol edin. İşte son dakika gelişmenin detayları...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tarımsal destek ödemelerinde sona geliniyor. Bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra ödemeler yatmaya başlamıştı. T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için ise bir süredir ödeme yapılması bekleniyordu. Güzel haber geldi. Hesaplarınızı kontrol edin. İşte son dakika gelişmenin detayları...
ÖDEMELERİN YATMASINA SAATLER KALDI!
Tarımsal destek ödemelerinin son halkası 29 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tarımsal destek ödemelerinin başladığını müjdelemişti.