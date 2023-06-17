SSK,Bağkur emekliye 11.256 TL, Memura 25.590 TL maaş! Temmuz 2023'te 18.49 ek zamla yeni tablo geldi!
Emekliler için zam oranları her yıl olduğu gibi büyük bir öneme sahiptir. Temmuz ayında yapılacak olan zam beklentisiyle birlikte, maaş hesaplamaları da detaylı bir şekilde yapılmıştır. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan Haziran ayı enflasyon tahmini, yüzde 2.81 olarak kaydedilmiştir. Bu veri doğrultusunda, emeklilerin zam oranı da hesaplanmış ve tahmini olarak yüzde 18.49 olarak belirlenmiştir.
17.06.2023 11:40 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:40
Emekli ve memurlar için Temmuz ayı dört gözle bekleniyor. Temmuz'da ilk 6 aylık oranla zam alacak SSK, Bağkur'lu emekliler ayrıca ek iyileştirmelerden de yararlanacak. Bu kapsamda son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile 6 aylık enflasyona ilişkin yeni ipucu geldi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek. Peki, emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler ve hesaplı tablo haberimizde...
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı.