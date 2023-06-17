SSK,Bağkur emekliye 11.256 TL, Memura 25.590 TL maaş! Temmuz 2023'te 18.49 ek zamla yeni tablo geldi!

Emekli ve memurlar için Temmuz ayı dört gözle bekleniyor. Temmuz'da ilk 6 aylık oranla zam alacak SSK, Bağkur'lu emekliler ayrıca ek iyileştirmelerden de yararlanacak. Bu kapsamda son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile 6 aylık enflasyona ilişkin yeni ipucu geldi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek. Peki, emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler ve hesaplı tablo haberimizde...