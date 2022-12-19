SSK:5.000, 4B:7200 gün + 45-50 YAŞ arası+ 1999 evvel sigortalılar EYT'de inci değerinde! EYT'de ASİL KADRO belli oldu! Staj mağdurlarına son 13 gün detayı!
EYT'liler dönüm noktası olacak emeklilik şansı için heyecanlı bekleyişe geçti. Bakanlıklardan peş peşe açıklamalar yapılmaya devam edilirken, EYT'liler son durumun ne olduğunu araştırıyor. Gündemde en merak edilen konu yaş şartının gelip gelmediği meselesi oldu. Öte yandan maaşlarının ne kadar olacağı da akıllarda yer ediniyor. İşte EYT son dakika açıklamalar ve gelişmeler haberimizde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla emekli olacakları günleri bekliyor. Bakan Bilgin tarafından son dakika yapılan açıklamada, "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise, EYT'nin bu ay tamamlanacağını kaydetti. Tüm bu gelişmeler ışığında EYT'liler yaş şartı, prim ve yıl detaylarında son gelişmeleri merak etmeye başladı. Peki, EYT son dakika bugün ne oldu 2022? EYT staj mağdurları son dakika 2022 gelişmeler neler? Yaş sınırı olacak mı? İşte merak edilenler!
EYT SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Bakan Bilgin'in açıklamalarında satır başları şöyle:
"İşverenlerimizin, ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
KAYIT DIŞINDA KALANLARIN KAYIT İÇİNE ALINMASI...
Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor."
Stajyerlik ve çıraklık süreleri EYT kapsamına alınacak mı? | VİDEO
Yurt dışından çalışanların talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Tüm bunları bitireceğiz inşallah, o konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Onlardan birisi de kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF'de bir kredi verilmesi, Maliye Bakanı Nebati Bey ile bu konuda görüştük. Kamuoyuna yansıdı. İlk toplantıdan itibaren işverenlerimizden başta TİSK olmak üzere odalardan bu talep gelmişti. Sayın Bakana kredi konusunda çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir aksama olmayacak.
Sosyal problemler ekonomide problemlerin yoğunlaştığı döenmde daha fazla ön plana çıkıyor. Asgari ücret neden bu kadar gündeme geliyor. Konjonktürel ortam. Bunların tahribatlarının meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir. En önemli sosyal politika araçlarından birisi asgari ücret, toplu sözleşmedir. Bu mekanizmaları harekete geçirerek sorunları çözeceğiz."