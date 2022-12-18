İlk yerli metro için tarih verildi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında hızlı değişimler yaşanırken, Türkiye'de de yeni ürün ve sistemler geliştirilerek kullanıma sunduklarını belirtti.

Bugün gelinen aşamada nesnelerin internete bağlandığı, cihazlar arası iletişimi sağlayan, farklı verileri gerçek zamanlı işleyebilen ve analiz etme özelliğine sahip makineler arası iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin daha da önem kazandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefimiz doğrultusunda, dijital yüzyıla yerli ve milli çözümlerle adım atacağız." ifadelerini kullandı.