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Haberler Ekonomi SSK ve Bağkur'luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 👛ATM'ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! 5 gün kaldı, acele edin!

SSK ve Bağkur'luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 👛ATM'ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! 5 gün kaldı, acele edin!

Emekliler için promosyon fırsatı kaldığı yerden devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 675 lira ile başlıyor ve bu tutar çeşitli kampanyalarda 5.250 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar promosyon ödemesi yapıldığını detaylı bir şekilde ekledik.

26.03.2022 13:34 - Son Güncelleme: 26.03.2022 13:34
👛ATM’ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! SSK ve Bağkur’luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 5 gün kaldı, acele edin!

ATM'ye uğrayıp alabileceksiniz. SSK ve Bağkur'luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeme yapılıyor. Milyonlarca kişi için promosyon fırsatı sürüyor. Taahüt süresi dolanlar veya yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalar bu konuda çeşitli fırsatlarla öne çıkıyor. Promosyon en az 675 TL ile başlıyor ve bu tatar 5 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor. 3 sene emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizden hangi banka tarafından ne kadar promosyon ödemesi yapıldığı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
👛ATM’ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! SSK ve Bağkur’luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 5 gün kaldı, acele edin!

Bankalar emekliler için kampanyalarıyla yarışıyor. 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme yapıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...

👛ATM’ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! SSK ve Bağkur’luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 5 gün kaldı, acele edin!

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor.

👛ATM’ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! SSK ve Bağkur’luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 5 gün kaldı, acele edin!

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

👛ATM’ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! SSK ve Bağkur’luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 5 gün kaldı, acele edin!

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

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