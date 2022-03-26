SSK ve Bağkur'luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 👛ATM'ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! 5 gün kaldı, acele edin!

ATM'ye uğrayıp alabileceksiniz. SSK ve Bağkur'luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeme yapılıyor. Milyonlarca kişi için promosyon fırsatı sürüyor. Taahüt süresi dolanlar veya yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalar bu konuda çeşitli fırsatlarla öne çıkıyor. Promosyon en az 675 TL ile başlıyor ve bu tatar 5 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor. 3 sene emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizden hangi banka tarafından ne kadar promosyon ödemesi yapıldığı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilenler!