🚬JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI sigara fiyat listesi! 28 MART 2022 SİGARAYA ALKOLE YENİ ZAM! Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...
Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak bazı sigara markalarına 2 TL zam yapılmıştı. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz yeni zamma dair açıklama gelmedi. Ancak sektör kaynaklarına göre 28 Mart Pazartesi sigaraya yeni zam yapılacağı duyuruldu. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte güncel sigara fiyatları 2022!
26.03.2022 13:33 - Son Güncelleme: 26.03.2022 13:33
Mart ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sigaraya yeni zam yapılacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Geçtiğimiz ay yapılan 2 TL'lik zammın ardından, sektör kaynakları alkolle birlikte sigaraya yeniden bir zam yapılacağını açıkladı. Peki, 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına yeni zam mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, LM fiyatları ne kadar oldu? 28 Mart Pazartesi sigaraya kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!