Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri! Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi!

120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri! Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi!

Türkiye'nin önde gelen katılım bankaları; Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Kuveyt Türk faizsiz bankacılık alanında yeni finansman paketlerini duyurmaya devam ediyor. Artan konut fiyatlarının ardından piyasaları canlandırmak ve ev almak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek için sundukları kredilerde faizsiz ve uygun ödeme seçenekleri yer alıyor. İşte bankaların faizsiz konut kredisi fırsatları&hellip;

takvim.com.tr
28.11.2021 10:41 - Son Güncelleme: 28.11.2021 10:42
Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi! 120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri

Ziraat Katılım Konut Finansmanı

Ziraat Katılım Bankası ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar için farklı tip konut finansmanı paketleri sunarak her tür ihtiyaç için cazip kredi destekleri veriyor. Yeni ev satın almak isteyen, kentsel dönüşüme girecek olanlar veya diğer birçok finansman ürünü faizsiz ve esnek ödeme seçenekleri ile sunulmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi! 120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri

%1,37'den başlayan avantajlı kar oranları ile sağlanan konut finansman paketi ile vatandaşların artan konut fiyatları karşısında en uygun finansman ürününü kullanması sağlanacak.

Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi! 120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri

Vakıf Katılım Konut Finansman Paketi

120 ay vade seçenekleriyle faizsiz avantajıyla Vakıf Katılım tarafından uygun konut finansmanı paketi açıklandı. Satın alınmak istenen evin yüzde 80'ine kadar finansman fırsatı sunan banka, %1,29'dan başlayan kar oranları ile yeni ev almak isteyen herkes için cazip ödeme koşulları sunmaktadır.

Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi! 120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri

500 TL tahsis ücreti ile sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olmak üzere Vakıf Katılım Bankası'nın cazip finansman seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Uzun vade seçenekleri, düşük kar oranları ve esnek ödeme avantajları ile Vakıf Katılım her tüketicinin hayalini kurduğu evlere kavuşmasını sağlayacak.

Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi! 120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri

Emlak Katılım'dan Yeni Ev Alacaklara Faizsiz Kredi

Türkiye'nin önde gelen katılım bankası Emlak Katılım, yeni ev almak isteyen tüm vatandaşlar için satın alınmak istenen evin ekspertiz değerinin yüzde 100'üne kadar finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

SON DAKİKA