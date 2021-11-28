120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri! Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi!

Ziraat Katılım Konut Finansmanı

Ziraat Katılım Bankası ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar için farklı tip konut finansmanı paketleri sunarak her tür ihtiyaç için cazip kredi destekleri veriyor. Yeni ev satın almak isteyen, kentsel dönüşüme girecek olanlar veya diğer birçok finansman ürünü faizsiz ve esnek ödeme seçenekleri ile sunulmaktadır.