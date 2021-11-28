120 ay vade ve esnek ödeme planıyla faizsiz konut kredileri! Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi hamlesi geldi!
Türkiye'nin önde gelen katılım bankaları; Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Kuveyt Türk faizsiz bankacılık alanında yeni finansman paketlerini duyurmaya devam ediyor. Artan konut fiyatlarının ardından piyasaları canlandırmak ve ev almak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek için sundukları kredilerde faizsiz ve uygun ödeme seçenekleri yer alıyor. İşte bankaların faizsiz konut kredisi fırsatları…
Ziraat Katılım Konut Finansmanı
Ziraat Katılım Bankası ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar için farklı tip konut finansmanı paketleri sunarak her tür ihtiyaç için cazip kredi destekleri veriyor. Yeni ev satın almak isteyen, kentsel dönüşüme girecek olanlar veya diğer birçok finansman ürünü faizsiz ve esnek ödeme seçenekleri ile sunulmaktadır.
Vakıf Katılım Konut Finansman Paketi
120 ay vade seçenekleriyle faizsiz avantajıyla Vakıf Katılım tarafından uygun konut finansmanı paketi açıklandı. Satın alınmak istenen evin yüzde 80'ine kadar finansman fırsatı sunan banka, %1,29'dan başlayan kar oranları ile yeni ev almak isteyen herkes için cazip ödeme koşulları sunmaktadır.
500 TL tahsis ücreti ile sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olmak üzere Vakıf Katılım Bankası'nın cazip finansman seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Uzun vade seçenekleri, düşük kar oranları ve esnek ödeme avantajları ile Vakıf Katılım her tüketicinin hayalini kurduğu evlere kavuşmasını sağlayacak.
Emlak Katılım'dan Yeni Ev Alacaklara Faizsiz Kredi
Türkiye'nin önde gelen katılım bankası Emlak Katılım, yeni ev almak isteyen tüm vatandaşlar için satın alınmak istenen evin ekspertiz değerinin yüzde 100'üne kadar finansman desteği sağlamayı hedefliyor.