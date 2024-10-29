SSK VE BAĞ-KURLUYA YÜZDE 16.42 ZAM | Hesaplara yeni tahmin ayarı! Emeklinin Ocak’taki zamlı maaşları ne olacak?

Bu yıl kök aylıklarına Ocak ödeme döneminde yüzde 49.25, Temmuz ayında ise yüzde 24.73 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü 2025 artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığı 2025'in ilk ayında zamlanacak. Ocak ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

YARISI BELLİ OLDU Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye 3 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor.