SSK VE BAĞ-KURLUYA YÜZDE 16.42 ZAM | Hesaplara yeni tahmin ayarı! Emeklinin Ocak’taki zamlı maaşları ne olacak?

Bu yıl kök aylıklarına Ocak ödeme döneminde yüzde 49.25, Temmuz ayında ise yüzde 24.73 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü 2025 artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığı 2025'in ilk ayında zamlanacak. Ocak ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
YARISI BELLİ OLDU
Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye 3 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor.
OVP'DEN NE ÇIKMIŞTI?
Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Ancak tek tahmin buradan gelmiyor. Anketler de ipucu veriyor.