MEMURA EN AZ 43 BİN 984 TL | Hesaplar sil baştan! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Memurlar ve emekliler 2025 yılına zamlı maaşla başlayacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.
OVP NE DİYOR?
Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olarak gerçekleşebileceğini gösterdi. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da farkla birlikte yüzde 9.31'i bulabilecek. Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise halen 17 bin 588 lira. Bu aylık da Ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya ulaşacak.
İLK ANKET MERKEZ'DEN GELDİ
Artış için bir ipucu da Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelmişti. Ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15.53 olarak çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri buna göre yüzde 5.03 enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu farkla yüzde 11.33'e ulaşacak. Anketteki tahmine göre en düşük memur aylığı 43 bin 647 liraya, memur emeklisi aylığı da 19 bin 580 liraya yükselecek.