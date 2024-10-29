MEMURA EN AZ 43 BİN 984 TL | Hesaplar sil baştan! İşte meslek meslek yeni maaşlar

OVP NE DİYOR?

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olarak gerçekleşebileceğini gösterdi. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da farkla birlikte yüzde 9.31'i bulabilecek. Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise halen 17 bin 588 lira. Bu aylık da Ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya ulaşacak.