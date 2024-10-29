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Gram altın rekor kırınca talep arttı! Bu 6 kritik maddeye dikkat! Hangisi kazandırır? Hangi yöntemler riskli?

2024 yılında emtia piyasasının yıldızı altın, yılın ilk 10 ayında 35 kez rekor tazeleyerek yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Özellikle jeopolitik risklerin fiyatlamalara yansımasıyla ons altın yükselişini sürdürürken, gram altın da yeni zirveler gördü. Yatırımcılar ve merkez bankalarının altına olan talebi artarken, uzmanlar altın alırken bazı kritik noktalara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte altına yatırım yapmanın 6 yolu ve dikkat edilmesi gerekenler!

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:49
Gram altın rekor kırınca talep arttı! Bu 6 kritik maddeye dikkat! Hangisi kazandırır? Hangi yöntemler riskli?

Yılın ilk 10 ayında tam 35 kez rekor tazeleyen gram altın yatırımcısına büyük kazanç sağladı. Özellikle jeopolitik gerginliklerin etkisi ve majör merkez bankalarının faiz indirim politikaları ons altının yükselişini destekledi. Artan talep hem merkez bankaları hem de bireysel yatırımcıları altına yönlendirirken, yıl sonuna kadar ons fiyatının 3.000 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Gram altın rekor kırınca talep arttı! Bu 6 kritik maddeye dikkat! Hangisi kazandırır? Hangi yöntemler riskli?

1. İnternetten Altın Almak: Kolay ama Riskli

Son yıllarda altın alımı internet platformları ve e-ticaret sitelerine kaydı. Rafinerilerin resmi sitelerinden veya online kuyumculardan altın almak fiziki olarak da mümkün.

Gram altın rekor kırınca talep arttı! Bu 6 kritik maddeye dikkat! Hangisi kazandırır? Hangi yöntemler riskli?

Ancak bu yöntemde internet fiyatları ile kuyumcu fiyatları arasında 300-400 TL'yi bulabilen farklar söz konusu olabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile alımlarda komisyon oranlarına dikkat edilmeli. Güvenilir olmayan sitelerden alım yapmak, dolandırıcılık ve ayar hilesi riskini beraberinde getirebilir.

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