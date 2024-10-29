Gram altın rekor kırınca talep arttı! Bu 6 kritik maddeye dikkat! Hangisi kazandırır? Hangi yöntemler riskli?

Yılın ilk 10 ayında tam 35 kez rekor tazeleyen gram altın yatırımcısına büyük kazanç sağladı. Özellikle jeopolitik gerginliklerin etkisi ve majör merkez bankalarının faiz indirim politikaları ons altının yükselişini destekledi. Artan talep hem merkez bankaları hem de bireysel yatırımcıları altına yönlendirirken, yıl sonuna kadar ons fiyatının 3.000 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

1. İnternetten Altın Almak: Kolay ama Riskli Son yıllarda altın alımı internet platformları ve e-ticaret sitelerine kaydı. Rafinerilerin resmi sitelerinden veya online kuyumculardan altın almak fiziki olarak da mümkün.