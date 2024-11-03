SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını merakla bekliyor. Bu artışı 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu oran, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak.

GÖZLER 4 KASIM'DA Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. 4 Kasım Pazartesi günü de Ekim enflasyonu belli olacak. Böylece emeklilerin zam oranını gösterecek 6 veriden 4'ü ortaya çıkacak. Zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.