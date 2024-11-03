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SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Gözler TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrilmişken emekli maaşı zammı için yeni bir anket geldi. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketinde ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.46 oldu. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak'ta zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:45 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:45
SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını merakla bekliyor. Bu artışı 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu oran, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak.

SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?

GÖZLER 4 KASIM'DA

Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. 4 Kasım Pazartesi günü de Ekim enflasyonu belli olacak. Böylece emeklilerin zam oranını gösterecek 6 veriden 4'ü ortaya çıkacak. Zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.

SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?

İŞTE YENİ ANKET

TÜİK'in açıklayacağı veri merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketinde ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.46 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de yüzde 44.23 olarak gerçekleşti. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 24.73 çıkmıştı. Anketteki tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE ise 15.63 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 15.63 enflasyon zammı alacak.

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