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Efsane Kasım indirimleri kabusunuz olmasın! Ticaret Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Ödeme yaparken buna dikkat

Her sene kasım ayında tüm kategorilerde "Efsane Kasım indirimleri" adı altında yapılan indirimler hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık tüketicilerin kartla ödeme yaparken dikkat etmesi gerekenleri madde madde sıralarken "Tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'na, indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" denildi. İşte Efsane Kasım indirimleri alışverişinde ödeme yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:12 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:12
Efsane Kasım indirimleri kabusunuz olmasın! Ticaret Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Ödeme yaparken buna dikkat

Dünyada her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.

Efsane Kasım indirimleri kabusunuz olmasın! Ticaret Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Ödeme yaparken buna dikkat

Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin yoğunlaştığı ve tüketici mağduriyetinin arttığı indirim dönemine ilişkin tüketicileri uyardı.

Efsane Kasım indirimleri kabusunuz olmasın! Ticaret Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Ödeme yaparken buna dikkat

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir" denildi.

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