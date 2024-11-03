Efsane Kasım indirimleri kabusunuz olmasın! Ticaret Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Ödeme yaparken buna dikkat

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir" denildi.