BİM'de debdebeli ürün yelpazesi! BİM 23 Temmuz aktüel kataloğunda yetmiş üründe yeni indirimler!
BİM 23 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler pek çok kişi tarafından sabahın ilk saatleriyle araştırılıyor. Pas geçilemeyecek yeni fırsatlar raflara geldi. BİM'de yeni indirimli ürünler bugün sabah saatleriyle birlikte şubelerdeki yerini alıyor. Pek çok kategorideki ürünlerin dikkat çektiği kataloğda Braun Erkek Bakım Seti, Polosmart Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Polosmart Desenli Smart Tartı, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Schwartz Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltme Seti, Casilda Home Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Mr. Green Deterjan Hazneli Mop, Casilda Home Tablet Mop Temizlik Seti ürünleri dikkat çekmeyi başardı.
23.07.2021 10:01
- Son Güncelleme: 23.07.2021 10:01
BİM'de debdebeli ürün yelpazesi! BİM 23 Temmuz aktüel kataloğunda yetmiş üründe yeni indirimler! BİM'de bugünden itibaren Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon, Keysmart Buzdolabı, Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Rookie Maxi Scooter, Keysmart Cam Ankastre Set, Polosmart Kablolu Kafabantlı Kulaklık Fs26, Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, Columbia Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı, Columbia Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı, Relax Renkli Çelik Termos, Chef's İkili Tava Seti, Şarjlı Damacana Pompası, İcemax Musluklu Piknik Termosu, Decorev Ahşap Sebzelik, Pilsan Akülü 6V ATV PARS, Hot Wheels 9'lu Arabalar, Piccolo Mondi Çek Bırak Arazi Araçları, Uçar Oyuncak Oyuncak Güzellik Çantası ürünleri var.