SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 871 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 439 liraya yükselecek.