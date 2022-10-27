Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

Son dakika SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam haberi | Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayına geri sayım devam ederken, maaşlara gelecek zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon toplamı yüzde 7,05 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası bugün yaptığı açıklama ile 2022 yıl sonu enflasyon tahminini revize etti. Merkez Bankası'nın revizesi sonrası emeklilerin zam hesaplaması da değişti. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam olarak? Emekli zam oranı netleşti mi? 2023 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşa göre kim ne kadar zam alacak? İşte emekliye yeni zam hesabı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
27.10.2022 12:19 - Son Güncelleme: 27.10.2022 12:40
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

Yaklaşık 14 milyon emeklinin gözü şimdiden Ocak zammında. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. Geriye 3 veri kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

MERKEZ BANKASI GÜNCELLEDİ
Ancak artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda, "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye güncelledik" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 871 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 439 liraya yükselecek.

SON DAKİKA