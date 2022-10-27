SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Merkez Bankası enflasyonu revize etti zam oranı değişti! İşte emekli 2023 zam oranı
Son dakika SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam haberi | Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayına geri sayım devam ederken, maaşlara gelecek zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon toplamı yüzde 7,05 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası bugün yaptığı açıklama ile 2022 yıl sonu enflasyon tahminini revize etti. Merkez Bankası'nın revizesi sonrası emeklilerin zam hesaplaması da değişti. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam olarak? Emekli zam oranı netleşti mi? 2023 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşa göre kim ne kadar zam alacak? İşte emekliye yeni zam hesabı...
27.10.2022 12:19 - Son Güncelleme: 27.10.2022 12:40
MERKEZ BANKASI GÜNCELLEDİ
Ancak artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda, "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye güncelledik" dedi.