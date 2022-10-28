1-2-3 çocuklu aileleri kapsayacak! PTT aracılığıyla 600 TL veriyor! Şartlar açıklandı! ATM’den çekebilirsiniz!

PTT vasıtasıyla yapılan başvurulardan sonra 600 TL hesaplara yatıyor. Ancak vatandaşların kampanyadan yararlanabilmeleri amacıyla bu süreçte kesinlikle başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemlerinin sonrasında vatandaşlar 600 TL fiyat bandında bir destek ödemesi imkanından yararlanma fırsatına erişiyor. Peki, bu ödemeyi nasıl alabileceğiz? İşte detaylar!