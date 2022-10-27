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Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi! Zam oranı netleşti! En düşük memur maaşı belli oldu

Son dakika memur ve memur emeklisi zam haberleri | Kamuda memur olarak çalışan ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş, ocak ayında yapılacak zam ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklileri için 2022'nin Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 7'yi aşarsa maaşlara enflasyon farkı yansıtılacak. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verisi toplamı yüzde 7,05 olarak açıklandı. Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda 2022 yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi. Peki memur ve memur emeklisi 2023 Ocak zam oranı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar enflasyon farkı alacak? Memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Takvim.com.tr o hesaplamaları yaptı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
27.10.2022 12:53 - Son Güncelleme: 27.10.2022 12:59
Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi! Zam oranı netleşti! En düşük memur maaşı belli oldu

Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisi Ocak zammı için geri sayıma başladı. 2023'ün ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

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Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi! Zam oranı netleşti! En düşük memur maaşı belli oldu

Şu ana kadar 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. Yani geriye sadece Ekim-Aralık dönemi arası 3 aylık veri kaldı.

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi! Zam oranı netleşti! En düşük memur maaşı belli oldu

MERKEZ BANKASI GÜNCELLEDİ
Ancak artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda, "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye güncelledik" dedi.

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi! Zam oranı netleşti! En düşük memur maaşı belli oldu

Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi! Zam oranı netleşti! En düşük memur maaşı belli oldu

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 664 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 119 liraya yükselecek.

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