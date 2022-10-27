Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi! Zam oranı netleşti! En düşük memur maaşı belli oldu
Son dakika memur ve memur emeklisi zam haberleri | Kamuda memur olarak çalışan ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş, ocak ayında yapılacak zam ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklileri için 2022'nin Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 7'yi aşarsa maaşlara enflasyon farkı yansıtılacak. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verisi toplamı yüzde 7,05 olarak açıklandı. Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda 2022 yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi. Peki memur ve memur emeklisi 2023 Ocak zam oranı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar enflasyon farkı alacak? Memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Takvim.com.tr o hesaplamaları yaptı...
27.10.2022 12:53 - Son Güncelleme: 27.10.2022 12:59