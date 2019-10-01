SSK ve Bağ-Kur emeklisine %6.65 memur ve memur emeklisine %5.65 | Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12'ye çekildi, memurların emeklilerin Ocak artışının ipucu geldi: SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.65 olacak. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.65 enflasyon farkı alacak. Peki Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerinin ve memurlarının güncel maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların maaşlarına Ocak zammı nasıl yansıyacak? İşte emeklilerin ve memurların Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
01.10.2019 07:56
- Son Güncelleme: 01.10.2019 07:56
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