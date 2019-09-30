Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı

"Dengelenme, Değişim, Disiplin" prensipleriyle tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ilk yılını tamamladık.

Enflasyon ve cari açıkla mücadele başta olmak üzere çoğu alanda beklenenden öte başarı sağladık. Bugün, yeni bir başarı hikayesi için ikinci yıl başlangıcını yaptık.