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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki enflasyondan, büyümeye, cari açık hedefinden, işsizliği geriletmeye kadar geniş bir yelpazeyi içeren program neleri içeriyor? Vatandaşa neler getirecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak detayları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

30.09.2019 20:46 - Son Güncelleme: 30.09.2019 20:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. İşte o paylaşımlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı

"Dengelenme, Değişim, Disiplin" prensipleriyle tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ilk yılını tamamladık.

Enflasyon ve cari açıkla mücadele başta olmak üzere çoğu alanda beklenenden öte başarı sağladık. Bugün, yeni bir başarı hikayesi için ikinci yıl başlangıcını yaptık.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı

Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek. Ekonomideki hedeflerimize ulaşmanın yolunun, enflasyonu yüzde 5'in altında tutmaktan geçtiğini biliyoruz. 2019 yılındaki kazanımlarımızı çok daha ileri taşıyacak politika ve tedbirlerle hedeflerimize ulaşacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı

Dengelenme dönemini başarı ile sürdürürken, İnşallah ülkemiz için sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme sürecine de giriyoruz.

2020'den başlayarak program boyunca yıllık %5 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyüme oranına, ihracat ve katma değerli üretimi önceleyerek ulaşacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı

Dengelenme döneminin ilk yılını pozitif büyümenin yanında cari fazla rekoru ile geride bırakıyoruz. Cari açık meselesini, ekonomimiz için yük olmaktan çıkaracağız.

Cari dengeyi güçlendiren, stratejik hedefleri destekleyen ve üretimi önceleyen kapsamlı politika setimiz hazır.

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