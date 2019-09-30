Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki enflasyondan, büyümeye, cari açık hedefinden, işsizliği geriletmeye kadar geniş bir yelpazeyi içeren program neleri içeriyor? Vatandaşa neler getirecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak detayları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
30.09.2019 20:46
- Son Güncelleme: 30.09.2019 20:55
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