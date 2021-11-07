SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, intibak, ikramiye, seyyanen zam, refah payı belli oldu! Milyonları ilgilendiriyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, intibak, ikramiye, seyyanen zam ve refah payı milyonların gündeminde yer alıyor. Bu sene 2 kez zam ve 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak ayı artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu senenin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Bu orana göre, seyyanen zamla eş güdümlü en düşük emekli maaşının 2.000 liraya yükseldiği hesaba katıldığında enflasyonla eş güdümlü 2.183 TL, 2.500 TL maaş alan emeklinin maaşı ise 2.729 TL olması bekleniyor.