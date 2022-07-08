Evde kına, sabun, nikah şekeri paketleyerek en az 6 bin TL kazanın! İŞKUR evde paketleme işi 2022 | Ev hanımları, emekliler, öğrenciler...

İŞKUR evde paketleme işi aile ekonomisine destek olmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle İŞKUR paketleme iş ilanları yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Peki, İŞKUR başvurusu nasl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...