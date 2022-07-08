Evde kına, sabun, nikah şekeri paketleyerek en az 6 bin TL kazanın! İŞKUR evde paketleme işi 2022 | Ev hanımları, emekliler, öğrenciler...
İŞKUR evde paketleme iş ilanları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte paketleme işçisi ihtiyacı arttı. Siz de gerekli başvuruları yaparak oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. İşte İŞKUR paketleme işçisi başvuruları ve detaylar...
08.07.2022 09:43 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:43
ŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İŞKUR evde paketleme işi için birçok başvuru açık bulunuyor. İŞKUR adresinden kayıt olarak bulunduğunuz şehir için paketleme işçisi alımlarını görüntüleyebilirsiniz.
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI 2022
İşte İŞKUR tarafıından açılan bazı paketleme ilanları;