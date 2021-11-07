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EYT'liler nasıl emekli olacak sorusunda yeni formül masada! EYT'liye emeklilik için 10 yıl yetecek

Türkiye'deki milyonlarca EYT'li nasıl emekli olacağı ile ilgili gelişmeleri takip ederken yeni bir formül daha masaya geldi. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var. 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilir.

07.11.2021 07:00 - Son Güncelleme: 07.11.2021 07:00
EYT’liler nasıl emekli olacak sorusunda yeni formül masada! EYT’liye emeklilik için 10 yıl yetecek

Son günlerde gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor.

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EYT’liler nasıl emekli olacak sorusunda yeni formül masada! EYT’liye emeklilik için 10 yıl yetecek

Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ancak yaşı bekleyenler eğer primleri eksikse de emekli olabilecek.

EYT’liler nasıl emekli olacak sorusunda yeni formül masada! EYT’liye emeklilik için 10 yıl yetecek

Bu durumda onlar için kısmi emeklilik formülü devreye girecek.

EYT’liler nasıl emekli olacak sorusunda yeni formül masada! EYT’liye emeklilik için 10 yıl yetecek

Üstelik kısmi emeklilik şartlarını tamamlayanlar istifa ettiklerinde tazminat da alabiliyorlar.

EYT’liler nasıl emekli olacak sorusunda yeni formül masada! EYT’liye emeklilik için 10 yıl yetecek

Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü doldurma şartıyla emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

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