EYT'liler nasıl emekli olacak sorusunda yeni formül masada! EYT'liye emeklilik için 10 yıl yetecek
Türkiye'deki milyonlarca EYT'li nasıl emekli olacağı ile ilgili gelişmeleri takip ederken yeni bir formül daha masaya geldi. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var. 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilir.
07.11.2021 07:00
- Son Güncelleme: 07.11.2021 07:00
Son günlerde gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor.
Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü doldurma şartıyla emeklilik hakkına kavuşabiliyor.