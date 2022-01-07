SSK ve Bağ Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak’tan itibaren.... Tüm ücretler yükseliyor yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek!

3 Ocak itibariyle açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memurların alacakları yeni zam oranları belli oldu. 2022 yılı için emekli aylıklarının en düşük 2 bin 500 TL olmasına ilişkin yasa teklifi ise TBMM'ye sunuldu. Ayrıca Türkiye'deki milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklif kapsamında elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmesi hakkında da düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte Türkiye'deki emeklilerinin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları yeni zam oranları ve en düşük emekli maaşları…