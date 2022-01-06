PTT emekliye özel kredi desteği veriyor! Tek SMS ile anında 50.000 TL alabilirsiniz! 3 ay erteleme seçeneğiyle adeta ceplere ilaç olacak!
Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında tüm emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha kolay bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin tüm borçlarının kapatılması hedefleniyor. İşte emeklileri kredi borçlarından kurtaracak en iyi çözüm...
3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi
Ödemelerini 3 ay erteleyerek, maaşını PTT'den alan tüm emeklilerin, PTT aracılığıyla kullandıkları diğer banka kredilerinin kapatılması için özel ihtiyaç kredisi verilmektedir. 50.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunacak emekliler için, yeniden yapılandırma ve taksit erteleme seçenekleri yer almaktadır. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tahsis edilecek kredi kampanyası kapsamında, 3 Ay Ertelemeli PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan emeklinin adeta imdadına yetişiyor.
2022 yılında emeklilere yapılan yeni zam oranlarının ardından borçlarını kapatmak için uygun finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar tarafından sunulan cazip teklifleri araştırmaya başladı.
PTT ise emekliye özel borç transferi dahil olmak üzere birçok alternatif kredi sağlayarak birçok ihtiyaçlarına yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.
3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi kampanyası kapsamından yararlanacak vatandaşlar için yüzde 3,09 faiz oranları ile kredi borçlarını kapatmaları için özel ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.
PTT'den Emekliye 80 Bin Lira Destek Verilecek!
PTT'nin emeklilere yönelik finansman destekleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde acil nakit ihtiyaçları için kredi kullanma yolunu tercih eden birçok vatandaş, artan nakit ihtiyaçlarını bu sayede karşılamayı hedefliyor.