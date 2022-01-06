PTT emekliye özel kredi desteği veriyor! Tek SMS ile anında 50.000 TL alabilirsiniz! 3 ay erteleme seçeneğiyle adeta ceplere ilaç olacak!

3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi

Ödemelerini 3 ay erteleyerek, maaşını PTT'den alan tüm emeklilerin, PTT aracılığıyla kullandıkları diğer banka kredilerinin kapatılması için özel ihtiyaç kredisi verilmektedir. 50.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunacak emekliler için, yeniden yapılandırma ve taksit erteleme seçenekleri yer almaktadır. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tahsis edilecek kredi kampanyası kapsamında, 3 Ay Ertelemeli PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan emeklinin adeta imdadına yetişiyor.